Казахстанцам вернули деньги за плохой интернет

В Талдыкоргане 10 потребителей смогли вернуть 315 тысяч тенге из-за некачественного интернета. Как выяснилось, связь отсутствовала около 40 дней, после чего жители добились возврата средств через департамент торговли и защиты прав потребителей. Об этом сообщил председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Болат Танабергенов на площадке СЦК.

Как пояснили в ходе брифинга, сначала абоненты коллективно направили претензию оператору связи. После получения ответа от компании они обратились в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей области Жетысу.