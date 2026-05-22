Казахстанцам вернули деньги за плохой интернет
Жителям Талдыкоргана вернули деньги за перебои со связью.
Сегодня 2026, 12:20
194Фото: Freepik.com
В Талдыкоргане 10 потребителей смогли вернуть 315 тысяч тенге из-за некачественного интернета. Как выяснилось, связь отсутствовала около 40 дней, после чего жители добились возврата средств через департамент торговли и защиты прав потребителей. Об этом сообщил председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Болат Танабергенов на площадке СЦК.
Как пояснили в ходе брифинга, сначала абоненты коллективно направили претензию оператору связи. После получения ответа от компании они обратились в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей области Жетысу.
