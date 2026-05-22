Казахстанцам вернули деньги за плохой интернет

Жителям Талдыкоргана вернули деньги за перебои со связью.

Сегодня 2026, 12:20
В Талдыкоргане 10 потребителей смогли вернуть 315 тысяч тенге из-за некачественного интернета. Как выяснилось, связь отсутствовала около 40 дней, после чего жители добились возврата средств через департамент торговли и защиты прав потребителей. Об этом сообщил председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Болат Танабергенов на площадке СЦК.
 
Как пояснили в ходе брифинга, сначала абоненты коллективно направили претензию оператору связи. После получения ответа от компании они обратились в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей области Жетысу.

"На протяжении 40 дней в определенном населенном пункте отсутствовала связь, интернет-связь. Соответственно, они с этим обратились. Ответ они получили потребители от компании-поставщика. После этого потребители обратились уже в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу", - сообщили спикеры.

В ведомстве уточнили, что вопрос удалось решить в досудебном порядке. После вынесенного предписания оператор связи признал факт непредоставления услуг и вернул деньги потребителям.

"Компания, согласившись с этим, то есть с тем, что да, действительно, они согласились, но в эти дни не предоставляли услуги связи, интернета, соответственно, эти средства были возвращены", - отметили на брифинге.

Таким образом, казахстанцы могут требовать компенсацию не только за полное отсутствие связи, но и за ненадлежащее качество услуг. Для этого необходимо сначала обратиться с претензией к оператору, а затем в департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства.

