С начала 2025 года казахстанцы получили 371,6 млрд тенге в виде пособий и социальных выплат, связанных с рождением ребенка и уходом за ним. Финансовая поддержка охватила 333,6 тысяч человек, передает BAQ.KZ.

По данным Минтруда, с января по май 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 145 тыс. человек на сумму 26,2 млрд тенге. В мае выплаты получили 28 тыс. родителей на сумму 5,1 млрд тенге.

Размер пособия зависит от количества детей:

на первого, второго и третьего ребенка — 149 416 тенге (38 МРП),

на четвертого и последующих — 247 716 тенге (63 МРП).

Для неработающих родителей, не участвующих в системе обязательного социального страхования, предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В среднем в месяц такие выплаты получали 123,6 тыс. человек на сумму 18 млрд тенге. В мае помощь получили 124,9 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размер пособия колеблется от 22 648 тенге (на первого ребенка) до 34 995 тенге (на четвертого и последующих).

Работающие женщины получают выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком из ГФСС:

Единовременные выплаты по беременности и родам получили 100,3 тыс. человек на сумму 144,4 млрд тенге. В мае — 22,6 тыс. человек на сумму 27 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 1 590 618 тенге.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет — 109,7 тыс. человек на сумму 183 млрд тенге. Средний размер — 90 817 тенге в месяц.

Размер таких выплат зависит от дохода, с которого производились социальные отчисления, и составляет 40% от среднемесячного заработка за два года. При рождении двух и более детей выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.

С начала года размеры всех пособий были проиндексированы на 6,5% в соответствии с ростом месячного расчетного показателя.