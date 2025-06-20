С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 272,7 млрд тенге. Дополнительно к этому из госфонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 37,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 июня 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,5 тысяч человек, по случаю потери кормильца – порядка 198,1 тысяч человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июня 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 93,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,2 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние

2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 6,5 % были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 101 702 тенге, 2 группы – 81 362 тенге, 3 группы – 55 474 тенге.

По состоянию на 1 июня средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 70 245 тенге, по потере кормильца – 72 524 тенге.