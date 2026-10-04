Казахстанцам выплатили 502 млн тенге по страховке медработников

За последние два года в Казахстане пациентам и их семьям выплачено 502,6 миллиона тенге в качестве страховых выплат за причиненный вред жизни или здоровью. Выплаты осуществляются в рамках обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, введенного по поручению Главы государства в октябре 2024 года.

По состоянию на 1 сентября 2026 года страховой защитой охвачены 178 296 медицинских специалистов. В их числе 155 856 сотрудников государственных медорганизаций и 22 440 работников частных клиник. Только с начала 2026 года медучреждения заключили 1 867 договоров страхования, по которым произведено 112 выплат. Механизм страхования позволяет гражданам получать компенсацию при подтверждении вреда здоровью при оказании медицинской помощи без необходимости самостоятельно взыскивать средства с врачей.

Для обращения за выплатой пациент или его законный представитель подает заявление напрямую в медорганизацию. Каждый случай разбирает независимая экспертная комиссия, в состав которой входят профильные специалисты, представители профессиональных медицинских сообществ и страховых организаций. Сотрудники клиники, где произошел инцидент, к работе комиссии не привлекаются.

При подтверждении страхового случая выплату осуществляет страховая компания в установленном законом порядке, а сами страховые взносы за медиков полностью покрываются за счет медорганизаций.