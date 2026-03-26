Министерство иностранных дел Республики Казахстан предложило сократить сроки оформления паспортов для граждан страны, находящихся за границей, передает BAQ.kz.

Согласно проекту изменений, время оказания государственной услуги по приему и направлению документов на изготовление паспортов планируется уменьшить с 90 до 40 рабочих дней.

Помимо сокращения сроков, документ предусматривает приведение действующих правил в соответствие с актуальным законодательством. В частности, предлагается исключить устаревшие нормы и ссылки, а также обновить формулировки с учетом изменений в законах о государственных услугах и цифровизации.

Разработчики отмечают, что поправки носят в том числе редакционный характер и направлены на упрощение процедур для граждан.

Проект подготовлен в рамках реализации государственных программ, включая Национальный план развития Казахстана до 2029 года и концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024–2028 годы.

Ожидается, что в случае принятия изменений казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут получать паспорта значительно быстрее.