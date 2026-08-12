Казахстанцев будут оповещать о выборах через push-уведомления

Перед выборами депутатов Курултая казахстанцев будут дополнительно информировать с помощью цифровых инструментов. В частности, предусмотрены push-уведомления через мобильные приложения и сообщения от операторов связи, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге после заседания Центральной избирательной комиссии сообщил член ЦИК Шавхат Утемисов.

По его словам, цифровое информирование избирателей будет проходить в несколько этапов. Гражданам будут направлять push-уведомления через мобильные приложения с информацией о предстоящем голосовании.

Кроме того, к информированию подключат операторов связи. Согласно озвученному графику, соответствующие уведомления планируется направить 14 и 21 августа.

«Будет использоваться следующий цифровой метод – push-уведомления граждан через мобильное приложение. Также предусмотрено информирование через операторов связи», – сообщил Шавхат Утемисов.

Выборы депутатов Курултая Республики Казахстан пройдут 23 августа 2026 года.