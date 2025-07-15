  • 15 Июля, 17:11
  • BAIGENEWS

Казахстанцы будут получать деньги за разоблачение мошенников

В Казахстане объявлена борьба с фальшивыми кассами.

Сегодня, 15:41
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Казахстанцы будут получать деньги за разоблачение мошенников Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Министерство финансов Казахстана подготовило проект постановления, в котором предлагается вознаграждать граждан за сообщения о нарушениях в использовании контрольно-кассовых машин (ККМ) и POS-терминалов, передает BAQ.KZ.

В случае подтверждения факта нарушения, сообщившие граждане получат денежное вознаграждение. Однако за заведомо ложную информацию предусмотрена ответственность по закону.

Документ направлен на стимулирование гражданской активности, повышение правовой культуры и улучшение кассовой дисциплины. Важно отметить, что точный размер вознаграждения пока не разглашается.

Проект размещён на портале "Открытые НПА" и будет доступен для обсуждения до 29 июля 2025 года.

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