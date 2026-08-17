Казахстанцев начнут официально трудоустраивать в Южной Корее
Трудоустройство станет доступно с 2028 года.
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Казахстан официально включили в перечень стран – участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи. Решение принято 14 августа 2026 года на заседании Комитета по политике в отношении иностранной рабочей силы.
Для Казахстана это открывает новый официальный механизм трудоустройства граждан в Южной Корее.
Когда казахстанцы смогут работать в Корее
Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Южную Корею начнется с 2028 года.
До этого необходимо завершить ряд организационных процедур. В частности, планируется заключить межправительственный меморандум о взаимопонимании и создать в Казахстане центр EPS-TOPIK для проведения тестирования по корейскому языку.
Казахстан станет 18-й страной – участницей системы E-9. В настоящее время в программу входят 17 государств, среди которых Филиппины, Монголия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Пакистан, Камбоджа, Китай, Бангладеш, Восточный Тимор, Непал, Мьянма и Лаос. В Центральной Азии участниками также являются Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Как Казахстан готовился к участию
Работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения с 2023 года.
В январе 2026 года Казахстан посетила корейская делегация экспертов. Специалисты оценили готовность страны к запуску системы, включая вопросы языкового тестирования, оценки профессиональных навыков, медицинского обследования и работы будущего EPS-центра.
По итогам проверки корейская сторона признала Казахстан готовым к участию в программе.
Как будет проходить отбор
Участие в EPS позволит казахстанцам претендовать на официальное трудоустройство в Южной Корее через государственную систему.
Кандидатам необходимо будет пройти предусмотренные процедурой этапы, включая:
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тестирование по корейскому языку;
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оценку профессиональных навыков;
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медицинское обследование.
Главная особенность механизма заключается в том, что отбор будет проходить через официальную систему, без привлечения неформальных посредников.
В Минтруда предупредили о мошенниках
Министерство труда и социальной защиты населения предупреждает граждан не передавать деньги посредникам, которые уже сейчас могут обещать «гарантированное трудоустройство» в Южной Корее или ускоренное прохождение отбора.
Информация о сроках регистрации, требованиях к кандидатам, тестировании и других этапах будет опубликована через официальные источники ведомства.
Отметим, что Employment Permit System (EPS) – государственная система Южной Кореи по организованному привлечению иностранных работников. Трудоустройство осуществляется на условиях, установленных законодательством Южной Кореи и соответствующими межгосударственными процедурами.
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