Казахстанцев начнут официально трудоустраивать в Южной Корее

Фото: Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК

Казахстан официально включили в перечень стран – участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи. Решение принято 14 августа 2026 года на заседании Комитета по политике в отношении иностранной рабочей силы.

Для Казахстана это открывает новый официальный механизм трудоустройства граждан в Южной Корее.

Когда казахстанцы смогут работать в Корее

Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Южную Корею начнется с 2028 года.

До этого необходимо завершить ряд организационных процедур. В частности, планируется заключить межправительственный меморандум о взаимопонимании и создать в Казахстане центр EPS-TOPIK для проведения тестирования по корейскому языку.

Казахстан станет 18-й страной – участницей системы E-9. В настоящее время в программу входят 17 государств, среди которых Филиппины, Монголия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Пакистан, Камбоджа, Китай, Бангладеш, Восточный Тимор, Непал, Мьянма и Лаос. В Центральной Азии участниками также являются Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Как Казахстан готовился к участию

Работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения с 2023 года.

В январе 2026 года Казахстан посетила корейская делегация экспертов. Специалисты оценили готовность страны к запуску системы, включая вопросы языкового тестирования, оценки профессиональных навыков, медицинского обследования и работы будущего EPS-центра.

По итогам проверки корейская сторона признала Казахстан готовым к участию в программе.

Как будет проходить отбор

Участие в EPS позволит казахстанцам претендовать на официальное трудоустройство в Южной Корее через государственную систему.

Кандидатам необходимо будет пройти предусмотренные процедурой этапы, включая:

тестирование по корейскому языку;

оценку профессиональных навыков;

медицинское обследование.

Главная особенность механизма заключается в том, что отбор будет проходить через официальную систему, без привлечения неформальных посредников.

В Минтруда предупредили о мошенниках

Министерство труда и социальной защиты населения предупреждает граждан не передавать деньги посредникам, которые уже сейчас могут обещать «гарантированное трудоустройство» в Южной Корее или ускоренное прохождение отбора.

Информация о сроках регистрации, требованиях к кандидатам, тестировании и других этапах будет опубликована через официальные источники ведомства.

Отметим, что Employment Permit System (EPS) – государственная система Южной Кореи по организованному привлечению иностранных работников. Трудоустройство осуществляется на условиях, установленных законодательством Южной Кореи и соответствующими межгосударственными процедурами.