Казахстанцы смогут официально работать в Южной Корее

Казахстан официально включили в число стран-участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи. Ожидается, что привлечение казахстанских работников по новой программе начнется с 2028 года, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, Казахстан станет 18-й страной-участницей системы E-9, которая предусматривает организованное и легальное трудоустройство иностранных граждан в Южной Корее.

До начала приема работников сторонам предстоит завершить ряд организационных процедур. В частности, планируется заключить межправительственный меморандум о взаимопонимании и создать в Казахстане центр EPS-TOPIK, где кандидаты смогут проходить тестирование на знание корейского языка.

"Работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения РК с 2023 года. За этот период последовательно пройдены необходимые процедуры, которые позволят обеспечить организованный отбор и подготовку граждан", - сообщают в ведомстве.

Специалисты изучили возможности по созданию EPS-центра, организации языкового тестирования, оценке профессиональных навыков, проведению медицинских обследований и информированию граждан о требованиях законодательства Южной Кореи.

По данным Минтруда, корейская сторона признала Казахстан готовым к участию в системе. В частности, была отмечена возможность обеспечить прозрачный отбор работников, языковую подготовку и медицинское обследование, а также сотрудничество в вопросах предупреждения нелегального пребывания граждан.

Участие в EPS позволит казахстанцам претендовать на официальное трудоустройство в Южной Корее по установленной государствами процедуре. Отбор будет проходить через официальную систему без привлечения неформальных посредников.

Кандидатам необходимо будет пройти несколько этапов, в том числе тестирование по корейскому языку, оценку профессиональных навыков и медицинское обследование.

В МТСЗН также предупредили казахстанцев не передавать деньги посредникам, обещающим «гарантированное трудоустройство в Корее» или ускоренное прохождение отбора до официального запуска программы.

Информацию о сроках регистрации, требованиях к кандидатам и порядке прохождения отбора министерство будет публиковать через официальные источники.