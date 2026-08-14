Казахстанцы смогут официально работать в Южной Корее
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Казахстан официально включили в число стран-участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи. Ожидается, что привлечение казахстанских работников по новой программе начнется с 2028 года, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, Казахстан станет 18-й страной-участницей системы E-9, которая предусматривает организованное и легальное трудоустройство иностранных граждан в Южной Корее.
До начала приема работников сторонам предстоит завершить ряд организационных процедур. В частности, планируется заключить межправительственный меморандум о взаимопонимании и создать в Казахстане центр EPS-TOPIK, где кандидаты смогут проходить тестирование на знание корейского языка.
"Работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения РК с 2023 года. За этот период последовательно пройдены необходимые процедуры, которые позволят обеспечить организованный отбор и подготовку граждан", - сообщают в ведомстве.
Специалисты изучили возможности по созданию EPS-центра, организации языкового тестирования, оценке профессиональных навыков, проведению медицинских обследований и информированию граждан о требованиях законодательства Южной Кореи.
По данным Минтруда, корейская сторона признала Казахстан готовым к участию в системе. В частности, была отмечена возможность обеспечить прозрачный отбор работников, языковую подготовку и медицинское обследование, а также сотрудничество в вопросах предупреждения нелегального пребывания граждан.
Участие в EPS позволит казахстанцам претендовать на официальное трудоустройство в Южной Корее по установленной государствами процедуре. Отбор будет проходить через официальную систему без привлечения неформальных посредников.
Кандидатам необходимо будет пройти несколько этапов, в том числе тестирование по корейскому языку, оценку профессиональных навыков и медицинское обследование.
В МТСЗН также предупредили казахстанцев не передавать деньги посредникам, обещающим «гарантированное трудоустройство в Корее» или ускоренное прохождение отбора до официального запуска программы.
Информацию о сроках регистрации, требованиях к кандидатам и порядке прохождения отбора министерство будет публиковать через официальные источники.
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