Проект Плана законопроектных работ на 2026 год сформирован с учётом задач цифровой трансформации и усиления социальной защиты граждан, передает BAQ.KZ.

О предстоящих законодательных инициативах, направленных на защиту имущества населения и развитие новых технологий, было сообщено на заседании Правительства Республики Казахстан, где с докладом выступил министр юстиции.

Как отмечалось, план разработан в рамках реализации Послания и поручений Главы государства и предусматривает подготовку 12 законопроектов, ориентированных на решение ключевых социальных и экономических задач. В сфере социальной защиты планируется разработка закона об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также внесение поправок в трудовое законодательство и систему социального обеспечения.

Кроме того, в рамках исполнения поручений Президента готовятся законодательные изменения по вопросам государственного имущества, а также отдельный блок норм, регулирующих деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном направлении предусмотрена разработка проекта закона о нефтегазохимической промышленности.

"В Парламент планируется внести 5 законопроектов в первом полугодии и 7 – во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений Президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития", - подчеркнул министр юстиции.

Ожидается, что реализация запланированных инициатив позволит повысить уровень социальной защищённости граждан, обеспечить современное регулирование цифровых процессов и создать правовую основу для дальнейшего экономического развития страны.