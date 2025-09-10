В связи с участившимися случаями авиационных инцидентов с участием легкомоторных самолетов, в Казахстане приостановлена эксплуатация семи воздушных судов, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили на совещании под председательством вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева.

С 25 августа по 5 сентября Авиационная администрация Казахстана провела внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения (АОН). В ходе инспекций были осмотрены 31 воздушное судно, по итогам которых выявлены нарушения требований действующих авиационных нормативов.

"Эксплуатация семи самолетов временно приостановлена до полного устранения нарушений со стороны эксплуатантов", — сообщили в ААК.

Проверки проводились на фоне участившихся реклам "эксклюзивных" и "обзорных" полетов на частных воздушных судах, активно продвигаемых в соцсетях — Instagram, TikTok, Telegram. При этом нередко такие полеты осуществляются без надлежащих разрешений, что представляет угрозу для пассажиров и нарушает нормы закона.

В ААК подчеркнули, что в соответствии с Законом РК "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", эксплуатантам авиации общего назначения категорически запрещено выполнять платные пассажирские перевозки и авиационные работы без соответствующей лицензии.