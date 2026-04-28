В Казахстане участились случаи распространения в социальных сетях и на онлайн-платформах объявлений с предложениями помочь вывести пенсионные накопления сверх порога минимальной достаточности. Об этом сообщили в ЕНПФ, передает BAQ.kz.

Речь идет о так называемых «посредниках», которые обещают оформить выплаты для любых категорий граждан за вознаграждение. При этом они требуют внести предоплату за свои услуги.

В ЕНПФ подчеркнули, что единовременные пенсионные выплаты осуществляются без посредников и без комиссии.

«Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только потеряете свои деньги, но и поставите под угрозу сохранность своих персональных данных», - предупредили в фонде.

В ведомстве напомнили, что получение пенсионных накоплений возможно только в случаях, предусмотренных Социальным кодексом. К ним относятся достижение пенсионного возраста, инвалидность I или II группы, выезд на ПМЖ и наследование.

Кроме того, использовать накопления на жилье или лечение могут вкладчики, чьи средства превышают порог минимальной достаточности, а также отдельные категории пенсионеров и владельцы аннуитетов.

При этом оформление таких выплат осуществляется исключительно через банки второго уровня. Услуги посредников в этом процессе не требуются.

В ЕНПФ призвали граждан игнорировать подобные предложения и получать информацию только из официальных источников.

Проверить данные и получить консультацию можно через сайт enpf.kz, мобильное приложение фонда, а также по номеру call-центра 1418 или через официальные страницы ЕНПФ в соцсетях.