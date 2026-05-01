Казахстанцев предупредили о наказании за срыв тюльпанов

В Казахстане за срыв дикорастущих тюльпанов предусмотрена уголовная ответственность. Об этом напомнили в природоохранной полиции, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, дикие тюльпаны считаются национальным достоянием страны. Всего в Казахстане произрастает 35 видов этих растений, из которых 18 занесены в Красную книгу Казахстана.

В полиции подчеркнули, что срыв, выкапывание, продажа или уничтожение таких растений является нарушением закона и подпадает под статью 339 Уголовного кодекса РК — «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами».

Санкции статьи предусматривают штраф до 3000 МРП (порядка 11 млн тенге), а также возможны ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет.

В ведомстве призвали граждан бережно относиться к природе и не нарушать законодательство.