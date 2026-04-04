В Казахстане распространяется новая схема интернет-мошенничества, связанная с фальшивыми сообщениями о якобы назначенном судебном заседании. Об этом сообщили в департаменте полиции области Абай, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, SMS или электронную почту, представляясь сотрудниками суда или других государственных органов. В сообщениях говорится о необходимости явиться на судебное заседание или о возможном штрафе в случае неявки. Также предлагается «решить вопрос до суда», перейдя по указанной ссылке или связавшись по номеру.

Переход по таким ссылкам ведет на поддельные сайты, оформленные под официальные государственные порталы. На них у пользователей запрашивают личные данные, включая ИИН, реквизиты банковских карт и SMS-коды. Передача этой информации позволяет мошенникам получить доступ к банковским счетам.

В полиции напомнили, что государственные органы не рассылают подозрительные ссылки, а уведомления о вызове в суд направляются только официальными способами.

Правоохранители призывают граждан игнорировать подозрительные сообщения, не передавать личные данные третьим лицам и не переходить по неизвестным ссылкам. В случае сомнений рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.

В ведомстве подчеркнули, что бдительность граждан остается одним из главных способов предотвращения интернет-мошенничества.