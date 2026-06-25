Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества с арендой домов отдыха
В МВД рекомендуют гражданам не переводить деньги незнакомым лицам.
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С наступлением летнего сезона в Казахстане участились случаи мошенничества при аренде домов отдыха и коттеджей. О новой схеме обмана граждан предупредили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, злоумышленники размещают в социальных сетях и на сайтах объявлений фиктивные предложения по аренде загородных домов и коттеджей. Для привлечения клиентов они используют фотографии реальных объектов и указывают существующие адреса.
После обращения потенциального арендатора мошенники требуют внести полную или частичную предоплату за бронирование. Получив деньги, они сообщают о якобы возникших проблемах — ремонте, поломке или других обстоятельствах, препятствующих заселению. Затем связь с клиентом прекращается, а аккаунты и номера телефонов блокируются.
В МВД рекомендуют гражданам не переводить деньги незнакомым лицам до личного осмотра объекта или проверки его владельца. Для бронирования жилья следует пользоваться проверенными и официальными сервисами.
Кроме того, специалисты советуют проверять фотографии через сервисы обратного поиска изображений, а также сверять указанный адрес с онлайн-картами. Подозрение должны вызывать слишком низкие цены по сравнению с рыночными предложениями и отсутствие альтернативных способов связи с арендодателем.
В полиции призвали казахстанцев проявлять бдительность и тщательно проверять информацию перед внесением предоплаты за аренду жилья для отдыха.
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