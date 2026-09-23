Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества с iPhone 18

В Казахстане предупредили о новых мошеннических схемах, связанных с предзаказами на iPhone 18. Злоумышленники используют интерес к новой модели смартфона, чтобы получить банковские и другие конфиденциальные данные пользователей.

Об этом сообщили в Центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Одна из схем начинается с сообщения якобы от компании Apple. Человеку сообщают, что на его имя оформлен предзаказ на iPhone 18, а для отмены покупки предлагают позвонить в «службу поддержки».

На самом деле номер принадлежит мошенникам. Во время разговора они пытаются получить личные и банковские данные либо убедить человека выполнить определенные действия.

В другом случае пользователям предлагают забронировать iPhone 18 по привлекательной цене с быстрой доставкой. Для оформления предзаказа потенциальную жертву направляют на поддельный сайт, где просят указать данные банковской карты, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Полученные сведения мошенники могут использовать для доступа к банковским сервисам и учетным записям, а также для хищения денег.

В Генпрокуратуре отмечают, что злоумышленники стараются заставить человека действовать быстро – например, испугаться неожиданно оформленного заказа или поторопиться из-за якобы ограниченного выгодного предложения.

Казахстанцев призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не звонить по номерам из подобных сообщений и никому не сообщать PIN- и CVV-коды, пароли и коды из SMS. Информацию о заказах рекомендуют самостоятельно проверять через официальные сайты и приложения продавцов.

Если данные банковской карты уже были переданы или произошло подозрительное списание, необходимо обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о случившемся в полицию.