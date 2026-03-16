Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников: «пропущенная доставка»
Казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы пропущенной доставке и выманивают личные данные.
Сегодня 2026, 20:21
Сегодня 2026, 20:21Сегодня 2026, 20:21
Фото: freepik.com
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил о новой мошеннической схеме, распространяющейся через SMS и мессенджеры, передает BAQ.kz.
По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения о якобы «пропущенной доставке» посылки.
На первый взгляд уведомления выглядят как обычные сообщения от курьерских служб. В тексте говорится, что курьер не смог передать отправление и предлагает перейти по ссылке, чтобы оформить повторную доставку.
Однако указанная ссылка ведет на поддельный сайт, который полностью копирует внешний вид официальных страниц логистических компаний.
«Пользователю предлагается указать личные сведения - Ф.И.О., ИНН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления», - сообщили в Центре прогнозирования преступных угроз.
После ввода данных мошенники получают доступ к персональной информации и банковским реквизитам.
«После ввода информации и оплаты преступники могут получить доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам. Это может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах», — предупредили специалисты.
Эксперты отмечают, что подобные схемы распространяются очень быстро, поскольку злоумышленники играют на привычке людей оперативно реагировать на сообщения о доставке.
Как не попасться мошенникам
Специалисты советуют соблюдать простые правила безопасности:
- не переходить по ссылкам из сообщений, если вы не ждете посылку;
- внимательно проверять адрес сайта;
- не вводить банковские данные на подозрительных страницах;
- проверять доставку только через официальные сайты и приложения служб.
«Аферисты активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке. Осторожность в цифровой среде — лучшая защита от финансовых потерь и утечки персональных данных», — подчеркнули в центре.
