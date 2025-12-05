Департамент полиции Абайской области предупредил жителей о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с домофонными службами, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранителей, гражданам поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками компаний по обслуживанию домофонов. Мошенники предлагают изготовить "дополнительные ключи" или "подключить функцию доступа без ключа". Для этого они обещают выслать персональный шестизначный код, якобы позволяющий открывать подъездную дверь без физического ключа.

"На деле никакого сервиса не существует. Получив согласие, злоумышленники собирают личные данные граждан", — сообщили в полиции.

Правоохранители призывают жителей быть предельно внимательными и не доверять подобным звонкам. Настоящие домофонные компании не подключают доступ по коду без официального договора, не запрашивают личные данные по телефону и не предлагают услуги через холодные звонки.

В случае поступления подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в полицию по номеру 102 либо в ближайшее территориальное подразделение.