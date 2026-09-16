Казахстанцев предупредили о новых правилах работы в Грузии

С 1 сентября 2026 года работа в Грузии без предусмотренного местным законодательством права на трудовую деятельность может стать основанием для выдворения иностранца из страны. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Жанболат Усенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как пояснил представитель внешнеполитического ведомства, для граждан Казахстана сохраняется безвизовый режим въезда и пребывания в Грузии. При этом сам по себе безвизовый режим не дает иностранцу права работать в стране.

«Необходимо учитывать, что безвизовый режим предоставляет право на въезд и пребывание в стране, но не дает права на осуществление трудовой деятельности», – подчеркнул Жанболат Усенов.

За осуществление оплачиваемой трудовой деятельности без соответствующего разрешения предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, в случае выдворения иностранному гражданину может быть запрещен повторный въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет.

В связи с этим МИД рекомендует казахстанцам, которые планируют трудоустройство, предпринимательскую или иную оплачиваемую деятельность в Грузии, до ее начала убедиться в наличии предусмотренного законодательством страны права на работу.

В ведомстве также призвали граждан соблюдать миграционные правила, заранее уточнять требования в зависимости от цели поездки и не допускать нарушений, которые могут привести к штрафу, выдворению и ограничению последующего въезда.