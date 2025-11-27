В Казахстане три ведущих мобильных оператора — Altel, Beeline и Tele2 — объявили о повышении стоимости услуг связи и интернета, передает BAQ.KZ.

Изменения вступят в силу 25 декабря текущего года. Пересмотр тарифов связан с ростом затрат на развитие телеком-инфраструктуры, модернизацию сетей и изменениями в налоговом законодательстве.

Операторы подчеркнули, что повышение стоимости является вынужденной мерой, необходимой для поддержания стабильного качества услуг. По их словам, обновлённые тарифные планы будут включать дополнительные ресурсы и новые опции. Часть клиентов сможет воспользоваться расширенными возможностями сети без увеличения стоимости отдельных услуг.

В Tele2 и Altel напомнили, что их покрытие охватывает 96% населённых пунктов Казахстана. Операторы заявили о продолжении крупномасштабных инвестиций в телеком-инфраструктуру. Tele2, как один из технологических лидеров отрасли, первым в стране запустил 4G, внедрил VoLTE и 5G, а в 2025 году получил награду Speedtest Awards от Ookla за лучшую 5G-сеть в Казахстане.

В качестве компенсационной меры до 31 января 2026 года клиентам предоставляется бесплатный доступ к сервису QINO — 80 телеканалам и развлекательным платформам Megogo, PlanB и Tvigle.

Компания Beeline также сообщила, что с 1 января 2026 года изменится стоимость услуг мобильного и офисного интернета. Подробная информация о новых тарифах доступна на официальном сайте оператора. Кроме того, обновлению подлежат и тарифные планы для абонентов.

Операторы заверили, что повышение цен направлено на дальнейшее улучшение качества связи, гарантию стабильной работы сетей и развитие современных технологий, включая расширение покрытия 4G и 5G.