АО НК "КазАвтоЖол" предупредило о сложной дорожной обстановке в период с 30 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, передает BAQ.KZ.

По данным компании, на территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтов и циклонической деятельностью. Прогнозируются осадки, резкие колебания температур, усиление ветра, туманы и гололедные явления, что может напрямую повлиять на безопасность движения по республиканским трассам.

Наиболее сложная ситуация в ближайшие сутки ожидается в северных регионах страны. В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер, ночное похолодание, туман и гололед. Местами возможны снежные заносы и резкое ухудшение видимости на открытых участках дорог.

В центральных регионах, включая Карагандинскую и Улытаускую области, ожидаются снег и мокрый снег на фоне температурных колебаний около нуля градусов. Такие условия повышают риск образования ледяной корки, особенно в ночные и утренние часы.

В западных регионах страны, в том числе в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях, прогнозируются снег, низовая метель, туман и гололед. На открытых участках дорог возможны снежные заносы и скользкое покрытие.

На юге и юго-востоке Казахстана, включая Туркестанскую, Жамбылскую, Алматинскую и Жетысускую области, осадки преимущественно ожидаются в виде дождя и мокрого снега при плюсовых температурах днем. При этом гололед вероятен ночью и утром, особенно на мостах и эстакадах, а в горных районах возможны сложные условия на перевалах.

В целом прогнозируемая погодная обстановка может привести к гололеду, снижению видимости и снежным заносам, а также к временному ограничению или замедлению движения, прежде всего в северных, центральных и западных регионах страны.

Отдельно в компании отметили, что в первой половине дня ожидается ухудшение погоды в Акмолинской области, в связи с чем возможны временные ограничения движения по всем направлениям. Особое внимание уделяется трассе "Астана – Щучинск". Водителям, планирующим поездки в туристические зоны Акмолинской области, в том числе в направлении Бурабая, рекомендуется заранее рассмотреть альтернативные варианты транспорта или скорректировать время выезда.

В праздничные дни "КазАвтоЖол" будет работать в усиленном режиме. На республиканских дорогах задействуют более 1700 единиц специальной техники, круглосуточно будут работать около 2500 сотрудников, организована работа колл-центра по номеру 1403, а также дежурства для постоянного мониторинга ситуации и оперативного реагирования.

В компании обратились к водителям с призывом учитывать фактические дорожные условия, выбирать безопасную скорость, соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и обгонов на скользком покрытии, а также строго выполнять требования временных ограничений и указания дорожных служб. Отдельно подчеркивается недопустимость управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, особенно в условиях гололеда и ограниченной видимости. Актуальную информацию о состоянии республиканских трасс и возможных ограничениях движения рекомендуют уточнять по телефону 1403.