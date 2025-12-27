Казахстанцев предупредили о "тихом захвате" WhatsApp без взлома и следов
Кибермошенники начали применять новую схему захвата аккаунтов.
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК сообщил о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp, передаёт BAQ.KZ.
По данным зарубежных источников, кибермошенники начали применять новую схему захвата аккаунтов, получившую название GhostPairing. Особенность метода заключается в том, что злоумышленники получают доступ к WhatsApp без взлома паролей, подмены SIM-карт и сложных технических атак — через легальную функцию привязки дополнительных устройств.
"Схема выглядит следующим образом: пользователю приходит сообщение, замаскированное под уведомление от Facebook или WhatsApp, с ссылкой на поддельный сайт. Фейковая страница визуально полностью копирует интерфейс официальных сервисов и предлагает "подтвердить доступ", введя номер телефона и код подтверждения", - отмечают в генпрокуратуре.
После ввода данных злоумышленник незаметно привязывает своё устройство к аккаунту жертвы и получает полный доступ к переписке, медиафайлам, контактам и возможности отправлять сообщения. При этом сам телефон продолжает работать в обычном режиме, что не вызывает подозрений у пользователя.
Единственный способ обнаружить компрометацию аккаунта — вручную проверить раздел "Связанные устройства" в настройках WhatsApp. Любое неизвестное подключение свидетельствует о несанкционированном доступе и должно быть немедленно удалено.
Специалисты призывают соблюдать меры кибербезопасности:
с осторожностью относиться к неизвестным сообщениям, звонкам и уведомлениям;
не вводить коды подтверждения WhatsApp на сторонних сайтах — такие запросы всегда являются мошенничеством;
включить двухфакторную аутентификацию;
регулярно проверять активность аккаунта и список связанных устройств;
использовать антивирусное и защитное программное обеспечение.
Эксперты напоминают: одна неосторожная ошибка может привести к полной утрате контроля над личной перепиской и конфиденциальной информацией.
