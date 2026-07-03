Сразу несколько опасных явлений накроют Казахстан

В ближайшие дни погода в Казахстане будет крайне переменчивой. Активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут в разные регионы страны сильные дожди, грозы, шквалистый ветер, град и одновременно – экстремальную жару.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами ожидаются практически по всей территории республики. Наиболее интенсивные осадки пройдут 4 июля на северо-западе, 4-5 июля – в центральных и юго-восточных регионах, а 5-6 июля – на востоке страны.

Помимо ливней, местами прогнозируются шквалистый ветер, град и резкое усиление ветра. На юге возможны пыльные бури, а жителей северных регионов в ночные и утренние часы предупреждают о туманах.

Несмотря на осадки, температурный фон продолжит повышаться. Уже 5–6 июля на западе и в центре Казахстана воздух прогреется до +35-39 градусов, на юго-западе столбики термометров могут подняться до +40 градусов, а на северо-западе – до +35 градусов. На востоке страны сильная жара до +35-37 градусов сохранится на протяжении всего периода.

Метеорологи рекомендуют жителям внимательно следить за прогнозами погоды, соблюдать меры предосторожности во время гроз и сильного ветра, а в часы максимальной жары ограничить пребывание на открытом солнце и соблюдать питьевой режим.