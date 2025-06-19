Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан обратился к гражданам с срочным предупреждением: по стране распространяются фейковые сообщения, якобы отправленные от имени налоговых органов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В КГД подчёркивают, что никакие письма, уведомления или сообщения от руководства налоговых органов не рассылаются гражданам через мессенджеры, электронную почту или соцсети. Информация, поступающая в таких форматах, не имеет отношения к официальным каналам ведомства и является работой интернет-мошенников.