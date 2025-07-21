Казахстанцев предупреждают о мошенническом туризме
Казахстанцы массово попадают в сети аферистов.
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Сотрудники южного отдела полиции Павлодара бьют тревогу — в городе участились случаи мошенничества, связанных с обещаниями выгодных туристических и трудовых услуг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
За последние недели несколько жителей Павлодара стали жертвами аферистов, которые действуют через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников туристических агентств или посредников. В одном из инцидентов молодой человек перевел около 400 тысяч тенге за якобы выгодную путевку с обещанием быстрой регистрации и скидки. Однако после получения денег "знакомый" исчез, и туристическая поездка так и не состоялась.
В другом случае мужчина, желая выехать на работу в Польшу, доверился незнакомцу из интернета и потерял свои сбережения. Мошенники пользуются психологическим приёмом — создают иллюзию срочности и выгоды, заставляя жертв принимать решения поспешно.
Полицейские призывают горожан сохранять бдительность:
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Не переводите деньги незнакомцам без официальных договоров и документов;
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Проверяйте достоверность информации через официальные источники;
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Не поддавайтесь давлению и обещаниям "быстрого" решения.
В случае подозрительных ситуаций жители Павлодара могут обратиться в полицию по телефону 102
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