Сотрудники южного отдела полиции Павлодара бьют тревогу — в городе участились случаи мошенничества, связанных с обещаниями выгодных туристических и трудовых услуг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

За последние недели несколько жителей Павлодара стали жертвами аферистов, которые действуют через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников туристических агентств или посредников. В одном из инцидентов молодой человек перевел около 400 тысяч тенге за якобы выгодную путевку с обещанием быстрой регистрации и скидки. Однако после получения денег "знакомый" исчез, и туристическая поездка так и не состоялась.

В другом случае мужчина, желая выехать на работу в Польшу, доверился незнакомцу из интернета и потерял свои сбережения. Мошенники пользуются психологическим приёмом — создают иллюзию срочности и выгоды, заставляя жертв принимать решения поспешно.

Полицейские призывают горожан сохранять бдительность:

Не переводите деньги незнакомцам без официальных договоров и документов;

Проверяйте достоверность информации через официальные источники;

Не поддавайтесь давлению и обещаниям "быстрого" решения.

В случае подозрительных ситуаций жители Павлодара могут обратиться в полицию по телефону 102