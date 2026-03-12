Казахстанцев предупреждают о мошенничестве под видом регистрации на референдум
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Центре по борьбе с дезинформацией заявили о поступающих сообщениях о мошенниках, которые звонят гражданам и просят продиктовать SMS-код якобы для «регистрации бюллетеня» на предстоящем референдуме, передает BAQ.KZ.
По информации Центра, одновременно в некоторых мессенджерах фиксируется распространение сообщений о том, что некие лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и якобы проводят «регистрацию участников голосования» на референдуме по проекту Конституции.
– Центр по борьбе с дезинформацией предупреждает: ни голосование, ни связанные с ним процедуры не предусматривают обзвон граждан и запрос кодов из SMS по телефону. Голосование на референдуме предусмотрено исключительно на участках голосования с использованием бумажного бюллетеня, – говорится в сообщении ЦБД.
Центр призывает граждан не сообщать персональные данные звонящим и доверять только официальным информационным уведомлениям центральной, территориальной и участковых комиссий по голосованию.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн