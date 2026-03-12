В Центре по борьбе с дезинформацией заявили о поступающих сообщениях о мошенниках, которые звонят гражданам и просят продиктовать SMS-код якобы для «регистрации бюллетеня» на предстоящем референдуме, передает BAQ.KZ.

По информации Центра, одновременно в некоторых мессенджерах фиксируется распространение сообщений о том, что некие лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и якобы проводят «регистрацию участников голосования» на референдуме по проекту Конституции.

– Центр по борьбе с дезинформацией предупреждает: ни голосование, ни связанные с ним процедуры не предусматривают обзвон граждан и запрос кодов из SMS по телефону. Голосование на референдуме предусмотрено исключительно на участках голосования с использованием бумажного бюллетеня, – говорится в сообщении ЦБД.

Центр призывает граждан не сообщать персональные данные звонящим и доверять только официальным информационным уведомлениям центральной, территориальной и участковых комиссий по голосованию.