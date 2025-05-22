В Казахстане активизировались мошенники, которые массово рассылают фальшивые сообщения от имени военкоматов, передает BAQ.KZ. Ложные повестки приходят через SMS, мессенджеры и электронную почту, часто с пугающими формулировками вроде: "Вы обязаны явиться в военкомат", "Вы уклоняетесь от службы" или "Срочно подтвердите данные, чтобы избежать штрафа".

Подобные сообщения сопровождаются ссылками, ведущими на поддельные сайты. Там злоумышленники либо собирают личные данные — включая ИИН и паспортную информацию, - либо устанавливают вредоносные программы, способные похитить доступ к банковским счетам и аккаунтам. В некоторых случаях аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками военкомата и требуя перевести деньги "во избежание уголовной ответственности".

Специалисты подчёркивают: настоящие повестки не рассылаются через WhatsApp, Telegram или email. Военкоматы используют исключительно официальные каналы связи. Если вы получили подозрительное сообщение - не переходите по ссылкам, не передавайте свои данные и обязательно сообщите о попытке мошенничества в Киберполицию или по номеру 102.