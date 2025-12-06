Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры сообщил о новой тактике интернет-мошенников, активно распространяющейся за рубежом и способной затронуть казахстанских пользователей, передаёт BAQ.KZ.

По данным зарубежных источников, мошенники рассылают письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Поводом указываются "ошибка авторизации", "замена домофона", "проверка счётчиков" или другие бытовые уведомления. Схема построена таким образом, чтобы человек сам перезвонил по указанным в сообщениях номерам.

После установления контакта злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы получить персональные данные, доступ к банковским счетам или установить вредоносные программы.

Центр рекомендует гражданам соблюдать меры кибербезопасности:

внимательно относиться к незнакомым SMS и письмам;

проверять информацию только по официальным номерам и сайтам организаций;

использовать двухфакторную аутентификацию;

не сообщать данные банковских карт, одноразовые коды и другую конфиденциальную информацию.

В Генпрокуратуре подчёркивают необходимость повышенной бдительности и напоминают, что ни банки, ни госорганы не запрашивают персональные данные по телефону.





