Министерство просвещения Республики Казахстан предупредило граждан о появлении неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками ведомства и посещают дома под предлогом сбора персональных данных, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В социальных сетях уже распространяются видеоролики и сообщения, фиксирующие подобные случаи, что вызвало обеспокоенность среди населения.

В Министерстве подчёркивают, что его сотрудники не проводят обходы жилых домов, не собирают персональные данные при личных визитах и не направляют представителей для выполнения подобных действий. Любые попытки получить документы, сведения или доступ в жильё под видом работников ведомства являются незаконными.

В обращении ведомства отмечается, что такие лица могут быть мошенниками, пытающимися воспользоваться доверием граждан. Министерство призывает жителей страны быть особенно внимательными, не передавать личную информацию посторонним и в случае подозрительных визитов незамедлительно обращаться в полицию.

Ведомство также напоминает о важности соблюдения мер безопасности и необходимости проверять любую информацию, связанную с визитами государственных служащих, через официальные источники.