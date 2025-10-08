В Казахстане граждан начали предупреждать о риске утраты страхового статуса в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с помощью SMS-сообщений, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

Уведомления приходят с короткого номера 1414. Первыми получили предупреждения те, кто последний раз вносил платежи по ОСМС в июне и может потерять страховой статус уже в октябре.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Фондом запустили эту SMS-рассылку с целью защитить права плательщиков и проактивно информировать граждан, чтобы они своевременно могли принять меры и сохранить свой статус застрахованного. В период трёх месяцев после прекращения платежей граждане продолжают иметь доступ к медицинской помощи в системе ОСМС, но обязаны оплатить пропущенные взносы.

В Фонде социального медицинского страхования рекомендуют внимательно следить за своевременностью платежей, чтобы избежать приостановления статуса "застрахован" и возможных ограничений при получении медицинской помощи. Проверить свой страховой статус можно на сайте msqory.kz, в мобильном приложении Qoldau 24/7, а также через Telegram-бот SaqtandyryBot. Дополнительно услугу проверки предоставляют популярные мобильные приложения и банки, включая eGov Mobile, Kaspi Bank и другие.

По всем вопросам, связанным с уплатой взносов и качеством медицинских услуг, граждане могут обратиться на официальный сайт Фонда или через Telegram-бот. Такая система предупреждений поможет казахстанцам не потерять важный социальный статус и вовремя контролировать свои платежи в системе ОСМС.