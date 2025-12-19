Полицейские области Абай предупредили казахстанцев об опасности покупки новогодних ёлок через социальные сети, отметив высокий риск столкнуться с мошенниками в преддверии праздников, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции, в период предпраздничной суеты в интернете всё чаще появляются объявления с предложениями о продаже новогодних ёлок по заниженным ценам, с пометками "последний экземпляр" или "выгодное предложение". При этом далеко не все такие публикации принадлежат добросовестным продавцам.

По информации правоохранительных органов, мошенники используют привлекательные фотографии, устанавливают цену ниже рыночной и просят внести предоплату. После перевода денег страница продавца исчезает, а связь с ним обрывается.

В департаменте полиции области Абай рекомендуют проявлять осторожность при онлайн-покупках, не приобретать товары у неизвестных и недавно созданных аккаунтов, не переводить полную предоплату, особенно на личные банковские карты, а также внимательно проверять отзывы, дату регистрации страниц и наличие реальных контактных данных и адреса продавца. Граждан также призывают с настороженностью относиться к слишком низким ценам и предложениям, которые сопровождаются давлением и спешкой.

В полиции напомнили, что мошенники активно пользуются предпраздничной атмосферой и стремятся войти в доверие к покупателям, подчеркнув, что внимательность и осторожность остаются самым надёжным способом защиты от обмана.