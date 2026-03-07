МЧС Казахстана предупредило о риске схода лавин в горных районах страны, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, специалисты Казселезащиты на постоянной основе проводят мониторинг и обследование лавиноопасных участков, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

По информации МЧС, с начала лавиноопасного периода, который стартовал в ноябре 2025 года, по республике проведено 331 наземное обследование. В местах возможного схода снежных лавин установлено 110 предупреждающих знаков.

Кроме того, для информирования населения распространено 1275 предупреждающих сообщений и 6103 информационные брошюры.

В ведомстве отметили, что с начала лавиноопасного периода 2025–2026 годов в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях зарегистрирован 61 самопроизвольный сход снежных лавин.

МЧС призывает граждан учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными при посещении горной местности.