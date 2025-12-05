Казахстанцев призывают к вакцинации против кори
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана обратился к населению с напоминанием о важности своевременной вакцинации против кори, передает BAQ.KZ.
Ведомство подчёркивает, что заболевание остаётся одной из наиболее опасных и заразных инфекций, быстро распространяющихся в общественных местах и представляющих угрозу для здоровья детей и взрослых.
Корь передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании и разговоре. Основным источником инфекции является больной человек. Отмечается, что вирус отличается высокой контагиозностью и способен поражать даже тех, кто контактировал с носителем кратковременно. Кроме того, опасность представляет возможность трансплацентарной передачи инфекции от больной беременной женщины плоду.
Комитет напоминает, что единственным надёжным способом защиты от кори остаётся вакцинация, которая формирует устойчивый и долгосрочный иммунитет. Иммунизация проводится строго в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, где определены возрастные нормы и сроки введения вакцины.
Специалисты подчёркивают, что вакцинация не только предотвращает тяжёлые формы заболевания, но и помогает сдерживать распространение вируса в обществе. Комитет призывает граждан не откладывать прививки и своевременно обращаться в медицинские организации для защиты себя и своих близких.
