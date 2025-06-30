В Казахстане десятки тысяч детей зависят от алиментов, однако далеко не все родители выполняют свои обязательства, передает BAQ.KZ. Кто-то просто забывает, а кто-то сознательно игнорирует судебные решения, оставляя ребёнка без поддержки. Но государство ужесточает меры: за злостное уклонение от алиментов теперь можно не просто получить штраф, но и оказаться за решёткой.

В прокуратуре района Нура города Астаны рассказали о тревожной тенденции: некоторые должники, имея многомесячную задолженность, при этом выигрывали крупные суммы в казино и букмекерских конторах. Деньги были - но не для ребёнка. По результатам расследования уголовную ответственность понесли 11 человек. Уголовные дела возбуждены за сознательное и длительное уклонение от уплаты алиментов.

Согласно закону, за каждый день просрочки начисляется неустойка в размере 0,1% от суммы долга. Если человек продолжает игнорировать свои обязательства, его сначала могут оштрафовать или арестовать до пяти суток. Однако если ситуация затягивается, наступает уголовная ответственность - от общественных работ до двух лет лишения свободы.

При этом наказание может наступить и без суда. Судебные исполнители вправе ограничить выезд за границу, временно лишить водительских прав, арестовать имущество и банковские счета. Всё это - реальные меры, которые уже применяются на практике.

Прокуратура напоминает: содержание ребёнка — это обязанность, а не опция. И если возникли трудности, их нужно решать через диалог, а не бегством. Государство готово помочь с трудоустройством или предоставить возможность рассрочки, но только тем, кто сам проявляет ответственность.