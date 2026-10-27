Казахстанцев защитили от кредитов на 389 млн теңге

В Казахстане заблокировали более 1,6 млн мошеннических звонков и предотвратили оформление 766 кредитов на общую сумму 389 млн теңге. Такие результаты работы «Антиколл-центра» представил заместитель Генерального прокурора Ерлан Утегенов на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Проект реализуют Генеральная прокуратура и «Казахтелеком». По данным надзорного органа, количество мошенничеств в стране сократилось на 20%, а случаев кибермошенничества на 22%.

Преступность снизилась, но борьба продолжается

По словам Ерлана Утегенова, благодаря профилактическим мерам общее количество уголовных правонарушений в Казахстане сократилось на 14,6%.

В общественных местах преступлений стало меньше на 22%, на улицах на 20%.

Отдельно представитель Генпрокуратуры рассказал о борьбе с наркопреступностью. Национальный таргетинг-центр выявил четыре нарколаборатории в четырех регионах страны. Из незаконного оборота изъяли около 360 килограммов синтетических наркотиков.

Количество наркопреступлений снизилось на 7,3%.

Почти 17 тысяч детей обратились за психологической помощью

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила данные о профилактике правонарушений среди школьников.

За девять месяцев 2026 года центры психологической поддержки оказали консультационную и психологическую помощь почти 17 тысячам детей и 9 тысячам родителей.

Для педагогов-психологов провели 21 тысячу методических мероприятий.

Продолжается реализация антибуллинговой программы «ДосболLIKE». По ней подготовили 14 850 педагогов и организовали 70 обучающих мероприятий.

В школах по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках программы «Адал азамат» введены курсы «Таза Қазақстан», «Закон и порядок», «Человек труда», «Основы Конституции» и «Личная безопасность». Обновлено содержание предмета «Основы права».

Работа по формированию правовой культуры школьников сопровождается мерами по созданию благоприятной психологической обстановки в образовательных учреждениях.

Наставников для подростков привлекли в 500 школ и колледжей

Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних реализуются проекты «Саналы ұрпақ» и «Тәлімгер».

В 500 школах и колледжах ветераны органов прокуратуры и полиции выступают наставниками для учащихся.

Одновременно продолжается работа по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

Ежегодно около 150 тысяч казахстанцев в 250 городах и селах получают бесплатные юридические консультации. Такая работа проводится через акцию «Народный юрист» и проект «Правовая аптека».

За все время реализации этих проектов помощь получили более 1 млн человек.

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил государственным органам выполнить мероприятия, предусмотренные планом действий. Министерству внутренних дел поручено вести постоянный мониторинг и координировать работу ведомств.