Казахстанцев защитили от кредитов на 389 млн теңге
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В Казахстане заблокировали более 1,6 млн мошеннических звонков и предотвратили оформление 766 кредитов на общую сумму 389 млн теңге. Такие результаты работы «Антиколл-центра» представил заместитель Генерального прокурора Ерлан Утегенов на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.
Проект реализуют Генеральная прокуратура и «Казахтелеком». По данным надзорного органа, количество мошенничеств в стране сократилось на 20%, а случаев кибермошенничества на 22%.
Преступность снизилась, но борьба продолжается
По словам Ерлана Утегенова, благодаря профилактическим мерам общее количество уголовных правонарушений в Казахстане сократилось на 14,6%.
В общественных местах преступлений стало меньше на 22%, на улицах на 20%.
Отдельно представитель Генпрокуратуры рассказал о борьбе с наркопреступностью. Национальный таргетинг-центр выявил четыре нарколаборатории в четырех регионах страны. Из незаконного оборота изъяли около 360 килограммов синтетических наркотиков.
Количество наркопреступлений снизилось на 7,3%.
Почти 17 тысяч детей обратились за психологической помощью
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила данные о профилактике правонарушений среди школьников.
За девять месяцев 2026 года центры психологической поддержки оказали консультационную и психологическую помощь почти 17 тысячам детей и 9 тысячам родителей.
Для педагогов-психологов провели 21 тысячу методических мероприятий.
Продолжается реализация антибуллинговой программы «ДосболLIKE». По ней подготовили 14 850 педагогов и организовали 70 обучающих мероприятий.
В школах по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках программы «Адал азамат» введены курсы «Таза Қазақстан», «Закон и порядок», «Человек труда», «Основы Конституции» и «Личная безопасность». Обновлено содержание предмета «Основы права».
Работа по формированию правовой культуры школьников сопровождается мерами по созданию благоприятной психологической обстановки в образовательных учреждениях.
Наставников для подростков привлекли в 500 школ и колледжей
Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних реализуются проекты «Саналы ұрпақ» и «Тәлімгер».
В 500 школах и колледжах ветераны органов прокуратуры и полиции выступают наставниками для учащихся.
Одновременно продолжается работа по оказанию бесплатной юридической помощи населению.
Ежегодно около 150 тысяч казахстанцев в 250 городах и селах получают бесплатные юридические консультации. Такая работа проводится через акцию «Народный юрист» и проект «Правовая аптека».
За все время реализации этих проектов помощь получили более 1 млн человек.
По итогам заседания Олжас Бектенов поручил государственным органам выполнить мероприятия, предусмотренные планом действий. Министерству внутренних дел поручено вести постоянный мониторинг и координировать работу ведомств.
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