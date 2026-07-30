Казахстанцев ждет август без дополнительных выходных

В августе 2026 года казахстанцев не ждут дополнительные праздничные выходные. Последний месяц лета пройдет по обычному графику, поскольку 30 августа больше не является государственным праздником. Изменения связаны с переносом Дня Конституции. Теперь этот государственный праздник официально отмечается 15 марта, поэтому в августе дополнительных дней отдыха больше не предусмотрено.

При пятидневной рабочей неделе в августе будет: 21 рабочий день; 10 выходных дней.

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, календарь выглядит так: 26 рабочих дней; 5 выходных дней.

Таким образом, в августе казахстанцы будут отдыхать только по обычному графику — без длинных праздничных выходных.