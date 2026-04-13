Май 2026 года порадует казахстанцев дополнительными выходными благодаря государственным праздникам и переносу дней отдыха, передает BAQ.kz.

В этом месяце отмечаются сразу несколько важных дат: 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы и 27 мая - Курбан айт.

При пятидневной рабочей неделе

Казахстанцев ждут несколько длинных выходных. В начале месяца можно отдохнуть три дня подряд - с 1 по 3 мая.

Затем в середине месяца будет ещё один длинный отдых: 9, 10 и 11 мая (за счёт переноса выходного с 9 мая).

Также дополнительный выходной выпадает на 27 мая - в честь Курбан айта.

При шестидневной рабочей неделе

Выходные дни тоже будут, но без длинных периодов отдыха.

Праздничные даты (1, 7, 9 и 27 мая) остаются выходными, однако большинство суббот - рабочие.

Например, 2 и 11 мая будут рабочими днями. В период майских праздников вы отдохнёте 9 и 10 мая, а 11 мая уже нужно выходить на работу.

Таким образом, отдых распределится точечно - по праздникам и воскресеньям, без длинных выходных подряд.