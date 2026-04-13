Казахстанцев ждут длинные выходные в мае
В мае 2026 года будет несколько праздников, поэтому выходных станет больше обычного.
Май 2026 года порадует казахстанцев дополнительными выходными благодаря государственным праздникам и переносу дней отдыха, передает BAQ.kz.
В этом месяце отмечаются сразу несколько важных дат: 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы и 27 мая - Курбан айт.
При пятидневной рабочей неделе
Казахстанцев ждут несколько длинных выходных. В начале месяца можно отдохнуть три дня подряд - с 1 по 3 мая.
Затем в середине месяца будет ещё один длинный отдых: 9, 10 и 11 мая (за счёт переноса выходного с 9 мая).
Также дополнительный выходной выпадает на 27 мая - в честь Курбан айта.
При шестидневной рабочей неделе
Выходные дни тоже будут, но без длинных периодов отдыха.
Праздничные даты (1, 7, 9 и 27 мая) остаются выходными, однако большинство суббот - рабочие.
Например, 2 и 11 мая будут рабочими днями. В период майских праздников вы отдохнёте 9 и 10 мая, а 11 мая уже нужно выходить на работу.
Таким образом, отдых распределится точечно - по праздникам и воскресеньям, без длинных выходных подряд.
