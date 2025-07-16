В Кызылорде суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику задолженность по заработной плате и перечислить обязательные пенсионные взносы за несколько месяцев, передаёт BAQ.KZ.

Мужчина работал дорожным рабочим с октября 2023 года по апрель 2024 года, однако не получил ни зарплату, ни положенные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Общая сумма задолженности превысила 1 миллион тенге.

Проверка регионального Департамента Комитета государственной инспекции труда подтвердила факт нарушений. Несмотря на выданное предписание, ТОО не выполнило требование о выплате зарплаты и пени за просрочку.

Кроме того, выяснилось, что компания лишь формально начисляла пенсионные взносы, но фактически не перечисляла их в ЕНПФ.

Специализированный суд по делам об административных правонарушениях оштрафовал ТОО на 516 тысяч тенге, а Кызылординский городской суд, рассмотрев гражданский иск, удовлетворил требования истца.

Работодатель обязан выплатить более 1 млн тенге и перечислить все невыплаченные пенсионные взносы в фонд.