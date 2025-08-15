Житель Ордабасинского района Туркестанской области через суд добился признания факта своего рождения и родства, чтобы оформить документы на себя и своих детей, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, мужчина родился 8 февраля 1994 года в больнице села Боген, однако его родители не оформили надлежащим образом документы, и свидетельство о рождении ему так и не было выдано. Единственным документом, подтверждающим его личность, был аттестат о среднем образовании.

В ходе процесса было подтверждено, что заявитель женат и воспитывает четверых детей. Доказательствами послужили показания свидетелей, заключение районного отдела занятости и социальных программ, а также результаты генетической экспертизы.

Суд пришёл к выводу, что мужчина не мог установить данный факт во внесудебном порядке. Решение суда необходимо для оформления всех необходимых документов.

20 июня 2025 года Ордабасинский районный суд удовлетворил заявление в полном объёме. Решение вступило в законную силу.