Казахстанцы активнее берут автокредиты и займы под залог – эксперт Нацбанка
После спада люди снова начали брать кредиты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане наблюдается рост интереса населения к автокредитам и займам под залог имущества. Об этом сообщила и.о. директора департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Динара Тазетдинова, передает BAQ.KZ.
По информации эксперта, наибольший рост демонстрируют кредиты на покупку автомобилей. Их выдача увеличивается как по государственным и партнерским программам, так и на рыночных условиях. Особенно востребованы займы на новые авто, но сохраняется устойчивый спрос и на подержанные машины.
"Мы видим, что автокредитование остается одним из драйверов потребительского кредитного портфеля. Во многом это связано с расширением ассортимента, наличием льготных программ и интересом банков к данному сегменту", – отметила Динара Тазетдинова.
Параллельно растет объем потребительских займов под залог недвижимости и другого имущества. Средний размер таких кредитов, по данным регулятора, достигает 15 миллионов тенге.
"Займы под залог популярны среди тех, кому нужна крупная сумма на ремонт, образование, медицинские услуги или развитие малого бизнеса. Банки предлагают относительно более низкие ставки по сравнению с беззалоговыми кредитами, что делает этот инструмент привлекательным", – добавили в Нацбанке.
В то же время сегмент беззалогового кредитования растет более умеренными темпами. Банки усиливают скоринговые модели и требования к платежеспособности заемщиков, чтобы снизить риски закредитованности населения.
Эксперты подчеркивают, что при выборе кредитного продукта казахстанцам необходимо учитывать не только процентные ставки и сроки, но и свою долговую нагрузку. Национальный банк напоминает о действующих ограничениях по предельному соотношению долга к доходам, направленных на защиту интересов заемщиков.
"Рост кредитования – это нормальное отражение спроса и экономической активности. Однако важно, чтобы каждый заемщик оценивал свои возможности и брал кредиты ответственно", – заключил представитель регулятора.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?