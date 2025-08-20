В Казахстане наблюдается рост интереса населения к автокредитам и займам под залог имущества. Об этом сообщила и.о. директора департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Динара Тазетдинова, передает BAQ.KZ.

По информации эксперта, наибольший рост демонстрируют кредиты на покупку автомобилей. Их выдача увеличивается как по государственным и партнерским программам, так и на рыночных условиях. Особенно востребованы займы на новые авто, но сохраняется устойчивый спрос и на подержанные машины.

"Мы видим, что автокредитование остается одним из драйверов потребительского кредитного портфеля. Во многом это связано с расширением ассортимента, наличием льготных программ и интересом банков к данному сегменту", – отметила Динара Тазетдинова.

Параллельно растет объем потребительских займов под залог недвижимости и другого имущества. Средний размер таких кредитов, по данным регулятора, достигает 15 миллионов тенге.

"Займы под залог популярны среди тех, кому нужна крупная сумма на ремонт, образование, медицинские услуги или развитие малого бизнеса. Банки предлагают относительно более низкие ставки по сравнению с беззалоговыми кредитами, что делает этот инструмент привлекательным", – добавили в Нацбанке.

В то же время сегмент беззалогового кредитования растет более умеренными темпами. Банки усиливают скоринговые модели и требования к платежеспособности заемщиков, чтобы снизить риски закредитованности населения.

Эксперты подчеркивают, что при выборе кредитного продукта казахстанцам необходимо учитывать не только процентные ставки и сроки, но и свою долговую нагрузку. Национальный банк напоминает о действующих ограничениях по предельному соотношению долга к доходам, направленных на защиту интересов заемщиков.