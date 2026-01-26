По итогам 2025 года специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, назначена 6 289 гражданам. Всего за выплатой обратились 6 675 человек, передаёт BAQ.KZ.

За назначением спецсоцвыплаты из двух источников — республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда — обратились 590 человек. Из них выплата назначена 581 получателю.

Выплату из четырех источников — республиканского бюджета, ЕНПФ, работодателя и компании по страхованию жизни — запросили 6 085 человек. По этой категории ССВ назначена 5 708 гражданам.

Кроме того, 196 заявителей ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, еще 103 человека не ответили на СМС-уведомление. В 87 случаях в назначении спецсоцвыплаты отказано из-за несоответствия обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обращений зарегистрировано в Карагандинской области (по двум источникам — 88 человек, по четырем — 922), Павлодарской области (37 и 774 соответственно) и Восточно-Казахстанской области (49 и 492).

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для граждан, длительное время работавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет. Выплата производится до достижения пенсионного возраста. Для ее получения необходимо прекратить работу во вредных условиях труда.

При этом работники могут быть переведены на легкий труд, совмещая заработную плату со спецсоцвыплатой, либо полностью прекратить трудовую деятельность и получать выплату до выхода на пенсию.

Согласно Социальному кодексу, работодатели обязаны перечислять обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Перечень таких профессий и видов деятельности включает более 2,3 тысячи позиций. Специальная социальная выплата предусмотрена для работников 17 отраслей экономики, в том числе горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.