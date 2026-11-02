Казахстанцы берут меньше кредитов, но долги растут: что происходит с займами и ипотекой

Казахстанцы стали брать меньше новых кредитов, но общая задолженность перед банками продолжает увеличиваться. К началу октября она достигла 26,7 трлн теңге. При этом ставки по ипотеке выросли, а по обычным кредитам остались на прежнем уровне. Такие данные опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка 2 ноября.

За сентябрь банки выдали населению новых кредитов на 1,6 трлн теңге. Это на 8,8% меньше, чем в сентябре прошлого года. Основное снижение пришлось на беззалоговые потребительские займы, выдача которых сократилась на 7,6%.

Несмотря на это, общая сумма непогашенных кредитов населения за месяц увеличилась на 0,7%, а с начала года на 7,6%.

Сколько казахстанцы должны банкам

На 1 октября задолженность населения распределялась следующим образом.

Потребительские кредиты. 17,7 трлн теңге. С начала года сумма выросла на 6,5%.

Ипотека. 7,9 трлн теңге. Рост с начала года составил 12,9%.

Речь идет об общей сумме действующих кредитов, которые еще предстоит погасить, а не о задолженности с просроченными платежами.

Подорожала ли ипотека

В сентябре средневзвешенная ставка по новым кредитам населению в национальной валюте составила 20,6%. За месяц она не изменилась.

По ипотечным займам ставка выросла на 0,3 процентного пункта и достигла 11%.

Это средние показатели по выданным кредитам, а не единые ставки для всех заемщиков. Фактические условия зависят от банка и кредитной программы.

Сколько кредитов просрочено

На начало октября объем банковских кредитов с просрочкой более 90 дней достиг 1,8 трлн теңге. Их доля составила 3,9%, снизившись за месяц на 0,1 процентного пункта.

Эти данные относятся ко всему банковскому сектору и включают кредиты бизнеса. Отдельную сумму проблемных займов населения регулятор в опубликованном обзоре не привел.

А что со сбережениями казахстанцев

На фоне роста кредитной задолженности увеличиваются и банковские вклады населения.

К 1 октября их объем достиг 28,6 трлн теңге, прибавив за сентябрь 0,2%.

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам физических лиц в теңге выросла до 14,7%.

Сколько заработали банки

За девять месяцев 2026 года банки Казахстана получили 1,812 трлн теңге чистой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 11,6%.

При этом совокупные активы банков увеличились с начала года на 8,6%, до 76,8 трлн теңге.

Всего на 1 октября в Казахстане действовали 23 банка второго уровня.