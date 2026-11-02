Казахстанцы берут меньше кредитов, но долги растут: что происходит с займами и ипотекой
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Казахстанцы стали брать меньше новых кредитов, но общая задолженность перед банками продолжает увеличиваться. К началу октября она достигла 26,7 трлн теңге. При этом ставки по ипотеке выросли, а по обычным кредитам остались на прежнем уровне. Такие данные опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка 2 ноября.
За сентябрь банки выдали населению новых кредитов на 1,6 трлн теңге. Это на 8,8% меньше, чем в сентябре прошлого года. Основное снижение пришлось на беззалоговые потребительские займы, выдача которых сократилась на 7,6%.
Несмотря на это, общая сумма непогашенных кредитов населения за месяц увеличилась на 0,7%, а с начала года на 7,6%.
Сколько казахстанцы должны банкам
На 1 октября задолженность населения распределялась следующим образом.
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Потребительские кредиты. 17,7 трлн теңге. С начала года сумма выросла на 6,5%.
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Ипотека. 7,9 трлн теңге. Рост с начала года составил 12,9%.
Речь идет об общей сумме действующих кредитов, которые еще предстоит погасить, а не о задолженности с просроченными платежами.
Подорожала ли ипотека
В сентябре средневзвешенная ставка по новым кредитам населению в национальной валюте составила 20,6%. За месяц она не изменилась.
По ипотечным займам ставка выросла на 0,3 процентного пункта и достигла 11%.
Это средние показатели по выданным кредитам, а не единые ставки для всех заемщиков. Фактические условия зависят от банка и кредитной программы.
Сколько кредитов просрочено
На начало октября объем банковских кредитов с просрочкой более 90 дней достиг 1,8 трлн теңге. Их доля составила 3,9%, снизившись за месяц на 0,1 процентного пункта.
Эти данные относятся ко всему банковскому сектору и включают кредиты бизнеса. Отдельную сумму проблемных займов населения регулятор в опубликованном обзоре не привел.
А что со сбережениями казахстанцев
На фоне роста кредитной задолженности увеличиваются и банковские вклады населения.
К 1 октября их объем достиг 28,6 трлн теңге, прибавив за сентябрь 0,2%.
Средневзвешенная ставка по срочным депозитам физических лиц в теңге выросла до 14,7%.
Сколько заработали банки
За девять месяцев 2026 года банки Казахстана получили 1,812 трлн теңге чистой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 11,6%.
При этом совокупные активы банков увеличились с начала года на 8,6%, до 76,8 трлн теңге.
Всего на 1 октября в Казахстане действовали 23 банка второго уровня.
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