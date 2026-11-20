Пользователи мобильного приложения Naqty Onim выполнили более 2,2 млн сканирований цифровых кодов маркировки. Об этом на форуме Digital Tañba 2026 в Астане сообщила генеральный директор Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba Бикеш Курмангалиева, передает BAQ.KZ.

Приложение позволяет покупателям проверить информацию о товаре до покупки. Для этого достаточно отсканировать специальный код Data Matrix на упаковке или этикетке.

Как проверить товар

После сканирования пользователь может увидеть название продукции, сведения о производителе, характеристики товара и статус кода.

«Мы хотим, чтобы проверка маркировки стала для покупателя такой же привычной, как проверка срока годности. Человек должен иметь возможность получить сведения о товаре до того, как за него заплатит», – отметила Бикеш Курмангалиева.

По её словам, приложение также позволяет сообщать о возможных нарушениях.

Какие товары проверяют чаще всего

Согласно представленным данным, наибольшая доля сканирований приходится на три категории:

Табачная продукция – 39,7%.

Обувь – 23,4%.

Лекарственные средства – 18,7%.

При этом в 88,5% случаев пользователи находили информацию о товаре в системе маркировки. В остальных 11,5% случаев сведения не были обнаружены.

Отсутствие информации в системе само по себе не означает, что товар- поддельный.

Куда сообщать о нарушениях

Если на товаре, подлежащем обязательной маркировке, отсутствует код Data Matrix, информация в приложении не совпадает с данными на упаковке или статус кода вызывает сомнения, покупатель может сообщить о возможном нарушении.

Для этого в Naqty Onim предусмотрен переход к оформлению обращения через eOtinish.

Кроме того, в сервисе Naqty Map можно посмотреть торговые точки, в отношении которых поступили сообщения пользователей. Информация доступна по регионам, товарным группам и выбранным периодам.

При этом количество обращений не свидетельствует напрямую о масштабах нелегальной торговли в конкретном регионе.

Сегодня обязательная маркировка применяется, в частности, к табачной продукции, обуви, лекарствам, биологически активным добавкам, моторным маслам, смазочным материалам и отдельным видам пивной продукции.

С 1 января 2027 года требование также распространится на пиво в жестяных банках, произведённое начиная с этой даты.