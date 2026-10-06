Казахстанцы чаще всего жалуются на банки и МФО: названа главная причина

В августе 2026 года в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поступило 14,7 тыс. обращений от граждан и компаний по вопросам работы банков, микрофинансовых организаций и коллекторов. По сравнению с июлем их количество снизилось на 3,1%, передает BAQ.KZ.

Чаще всего казахстанцы обращались по вопросам, связанным с банками. На них пришлось 47,7% всех обращений. Еще 37,8% касались микрофинансовых организаций, 8,1% – коллекторов.

Главная проблема, с которой обращались граждане, – долги по кредитам и их погашение. Такие вопросы составили 41% всех обращений. Еще 18% граждан просили разъяснить законодательство, 12% обращались за консультациями.

Финансовые организации оштрафовали на 5,6 млн тенге

В августе Агентство выявило нарушения в работе участников финансового рынка и приняло меры.

Всего было выписано 11 административных штрафов на общую сумму 5,6 млн тенге. Девять штрафов получили страховые компании, два – микрофинансовые организации.

Кроме того, Агентство вынесло четыре письменных предписания: два – МФО и еще два – коллекторским организациям.

К банкам, отдельным финансовым организациям и страховым компаниям также применили меры надзорного реагирования.

Более 33 тысяч ипотечных кредитов рефинансировали

Продолжается и программа рефинансирования ипотеки, которая помогает казахстанцам снизить долговую нагрузку и сохранить единственное жилье.

По состоянию на 1 сентября банки рефинансировали 33,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 215 млрд тенге. Речь идет о займах, полученных с 2004 по 2020 годы.

Кроме того, ранее банки конвертировали или рефинансировали 16,2 тыс. валютных ипотечных кредитов на 114,4 млрд тенге. Это направление программы уже завершено.

Более 10 тысяч заемщиков получили дополнительную помощь

Отдельная поддержка предусмотрена для заемщиков из социально уязвимых категорий населения.

К 1 сентября такую помощь получили 10,6 тыс. человек на общую сумму 101,2 млрд тенге.

Банки могут уменьшить задолженность таких заемщиков, предоставить более удобный график погашения кредита или вернуть им единственное жилье, которое ранее перешло на баланс банка.