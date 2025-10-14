В Астане полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств под предлогом сдачи квартир в аренду через интернет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, мужчина размещал на популярных онлайн-площадках фальшивые объявления о сдаче жилья. Потенциальные арендаторы связывались с ним по указанным контактам и переводили предоплату якобы за бронирование квартиры. Однако, как только деньги поступали на счёт, "арендодатель" переставал выходить на связь.

На сегодняшний день полиция зафиксировала около 25 эпизодов аналогичного обмана. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Правоохранительные органы призывают граждан быть особенно осторожными при аренде жилья через интернет. Не переводите деньги незнакомым лицам без подписания официального договора и надёжной проверки информации.

Полиция продолжает расследование и устанавливает возможных дополнительных потерпевших.