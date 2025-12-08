Более 14 тысяч казахстанцев изменили свои фамилии, имена или отчества в третьем квартале 2025 года, передает BAQ.KZсо ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Рост обращений показывает, что услуга остаётся востребованной и продолжает быть одной из самых популярных среди процедур, связанных с персональными данными.

По данным ведомства, чаще всего заявления на смену ФИО подают жители крупных мегаполисов. Лидером по количеству обращений стала Алматы, где в течение трёх месяцев паспортные данные изменили 2981 человек. Столица заняла второе место с 2459 поданными заявлениями.

Высокий интерес к услуге сохраняется и в регионах. Так, жители Карагандинской области меняли ФИО 849 раз, а в Актюбинской области было подано 741 заявление. В пятёрку лидеров вошла также Восточно-Казахстанская область, где изменения оформили 673 гражданина.

Специалисты отмечают, что смена персональных данных чаще всего связана с желанием носить более удобное, благозвучное или национально корректное имя и фамилию. В отдельных случаях граждане меняют ФИО по семейным причинам или после достижения совершеннолетия.

Сервис доступен во всех ЦОНах страны и через портал электронного правительства, что делает процедуру максимально простой и быстрой для всех желающих.