Казахстанцы массово меняют имена и фамилии
Алматы лидирует по смене ФИО.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Более 14 тысяч казахстанцев изменили свои фамилии, имена или отчества в третьем квартале 2025 года, передает BAQ.KZсо ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".
Рост обращений показывает, что услуга остаётся востребованной и продолжает быть одной из самых популярных среди процедур, связанных с персональными данными.
По данным ведомства, чаще всего заявления на смену ФИО подают жители крупных мегаполисов. Лидером по количеству обращений стала Алматы, где в течение трёх месяцев паспортные данные изменили 2981 человек. Столица заняла второе место с 2459 поданными заявлениями.
Высокий интерес к услуге сохраняется и в регионах. Так, жители Карагандинской области меняли ФИО 849 раз, а в Актюбинской области было подано 741 заявление. В пятёрку лидеров вошла также Восточно-Казахстанская область, где изменения оформили 673 гражданина.
Специалисты отмечают, что смена персональных данных чаще всего связана с желанием носить более удобное, благозвучное или национально корректное имя и фамилию. В отдельных случаях граждане меняют ФИО по семейным причинам или после достижения совершеннолетия.
Сервис доступен во всех ЦОНах страны и через портал электронного правительства, что делает процедуру максимально простой и быстрой для всех желающих.
Самое читаемое
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Для строительства железной дороги в обход Астаны планируют привлечь частных инвесторов