Возобновляются прямые рейсы между Астаной и Санкт-Петербургом

Авиакомпания «Россия» возобновляет прямые рейсы между Астаной и Санкт-Петербургом, передает BAQ.kz.

Полёты начнутся с 3 июня.

Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A319, где предусмотрены два класса обслуживания — эконом и бизнес.

В летнем расписании перелёты запланированы три раза в неделю. Из Астаны самолёты будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам. Из Санкт-Петербурга — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В аэропорту Астаны отмечают, что новое расписание сделает направление более удобным и может заметно увеличить количество туристических и деловых поездок между двумя городами.