Возобновляются прямые рейсы между Астаной и Санкт-Петербургом
Полёты стартуют уже с 3 июня.
Сегодня 2026, 00:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:31Сегодня 2026, 00:31
87Фото: depositphotos.com
Авиакомпания «Россия» возобновляет прямые рейсы между Астаной и Санкт-Петербургом, передает BAQ.kz.
Полёты начнутся с 3 июня.
Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A319, где предусмотрены два класса обслуживания — эконом и бизнес.
В летнем расписании перелёты запланированы три раза в неделю. Из Астаны самолёты будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам. Из Санкт-Петербурга — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
В аэропорту Астаны отмечают, что новое расписание сделает направление более удобным и может заметно увеличить количество туристических и деловых поездок между двумя городами.