В Казахстане стремительно растёт популярность безналичных расчётов: сегодня на них приходится уже 87% от всего оборота по платёжным картам страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным за январь–сентябрь текущего года, общий объём операций с картами, выпущенными казахстанскими и иностранными банками, достиг 155,4 трлн тенге — это на 14,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Из этой суммы 135,2 трлн тенге пришлось на безналичные платежи, а 20,1 трлн — на снятие наличных.

Главным финансовым центром страны остаётся Алматы. Почти половина всех операций по картам в Казахстане была совершена именно здесь: оборот составил 75,5 трлн тенге, из которых 68,7 трлн пришлось на безналичные платежи. Южная столица также лидирует по уровню цифровизации платёжных операций — 91% транзакций совершаются без использования наличных. Немного опередила Алматы только Алматинская область, где доля безналичных расчётов достигла 91,6%.

Серьёзные объёмы транзакций приходятся и на Астану с Шымкентом: 14,3 трлн и 10 трлн тенге соответственно. При этом уровень безналичных платежей в Астане составил 85,6%, а в Шымкенте — 83,3%. Менее активно переходят на цифровые расчёты северные и восточные регионы страны — здесь доля безналичных операций колеблется от 72% до 77%.

Особенно показателен рост онлайн-операций. Сегодня 80% всех безналичных платежей казахстанцы совершают через интернет и мобильные приложения. На офлайн-среду — магазины и терминалы — приходится около 20% транзакций, из них чуть больше половины совершаются с помощью QR-кодов.

В целом почти 70% всего оборота по картам в Казахстане теперь проходит онлайн.