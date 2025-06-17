Новый автомобиль в Казахстане – больше не роскошь, а всё более реальный вариант. Только за май 2025 года в стране продали почти 19,5 тысяч машин. Это на 51% больше, чем год назад. Причём в основном берут легковушки и кроссоверы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным Автомобильного союза Казахстана, всего с начала года казахстанцы купили 85 тысяч новых авто. Рост составил почти на 30% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Люди охотно берут машины в кредит. Автосалоны и банки сейчас активно работают в связке, предлагая выгодные условия.

"Май 2025-го подтвердил устойчивость позитивной динамики. Средний чек покупки нового автомобиля за январь-май текущего года составил 15,9 млн тенге. Аналогичный показатель в прошлом году был незначительно, но всё же выше – 16,1 млн. Мы также наблюдаем устойчивый интерес со стороны казахстанцев к современным, технологичным моделям. По нашим оценкам данный тренд сохранится до конца года, то по итогам 2025-го объем продаж может достичь новой исторической планки", - сказала президент Автомобильного союза Казахстана Анар Макашева.

Какие марки в топе?

Майский хит-парад выглядит так:

1. Hyundai – лидер по-прежнему (4 004)

2. Chevrolet – в погоне за первым местом (2 344)

3. Kia – уверенная "бронза" (2 004)

4. Changan – резкий рывок, +125%

5. Chery – стабильный интерес

В топ-10 также попали Jetour, Haval, Geely, Toyota и Jac.