За 2025 год Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрело 164 тысячи обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций и коллекторских агентств. Это на 29,1% больше, чем годом ранее (в 2024 году – 127 тысяч обращений), передает BAQ.KZ.

Наибольшая доля жалоб пришлась на банки – 51,5%. Еще 36,7% обращений касались микрофинансовых организаций, 11,8% – других участников рынка.

В основном заявители жаловались на проблемы с урегулированием и взысканием задолженности по займам, ограничения по банковским счетам, а также на кредиты, оформленные мошенническим способом. В страховом секторе обращения чаще всего были связаны с отказами в страховых выплатах и несогласием с размером страхового возмещения.

По выявленным нарушениям законодательства к субъектам финансового рынка были применены меры надзорного реагирования. Агентством вынесено 78 рекомендательных мер, выдано 17 письменных предписаний и наложено 55 административных взысканий по 155 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 70 млн тенге.

В частности, в отношении банков применено 58 рекомендательных мер надзорного реагирования и наложено 16 административных взысканий на сумму 13,3 млн тенге. Коллекторские агентства получили 8 письменных предписаний и 11 штрафов на сумму 4,2 млн тенге. К микрофинансовым организациям применены 2 рекомендательные меры, 9 предписаний и 21 административное взыскание на сумму 49,9 млн тенге. Страховые компании получили 15 рекомендательных мер и 6 штрафов на сумму 2,2 млн тенге. Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, оштрафованы на 0,4 млн тенге.

Одновременно Агентством реализуется программа рефинансирования ипотечных займов, направленная на сохранение единственного жилья и снижение долговой нагрузки граждан.

В рамках первой части программы, рассчитанной на заемщиков, получивших ипотеку в период с 2004 по 2020 годы, по состоянию на 1 января 2026 года банками рефинансировано 33,2 тысячи займов на сумму 211,3 млрд тенге.

Вторая часть программы охватывает валютные ипотечные займы, выданные до 1 января 2016 года. По ней проведена конвертация и рефинансирование 16 тысяч кредитов на сумму 114,3 млрд тенге.

В рамках третьего направления программы дополнительные меры финансовой поддержки оказаны 10,6 тысячи заемщикам на сумму 100,3 млрд тенге. Поддержка предоставляется в виде уменьшения задолженности, установления льготных графиков погашения и возврата в собственность заемщиков единственного жилья, числящегося на балансе банков.